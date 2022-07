Samsung, tutti i device che riceveranno Android 12L: la lista completa

Come ben sappiamo Android 12L di Google rappresenta la risposta del colosso di Mountain View alla richiesta di una maggiore attenzione verso il mondo dei tablet e dei foldable Android, due categorie di prodotti in enorme crescita anche grazie agli sforzi di Samsung con la serie Galaxy Z Flip/Z Fold.

Sappiamo con certezza che l’aggiornamento al “nuovo” sistema operativo, che Google considera come un Feature Drop di Android 12, una sorta di aggiornamento aggiuntivo, sarà presto disponibile per molti device del colosso sudcoreano.

Ecco la lista completa di tutti i device Samsung che riceveranno Android 12L

Chi prima, chi dopo, infatti, riceverà l’aggiornamento che renderà disponibili le funzionalità aggiuntive di Android appositamente sviluppate tenendo in mente i display più ampi e generosi presenti sui tablet e sugli smartphone con display pieghevoli.

La lista completa di tutti i device compatibili con Android 12L:

Serie Galaxy Z Fold Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold3

Serie Galaxy Tab Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy S7 FE Samsung Galaxy Tab S6 5G Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab A 8.4 Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung Galaxy Tab Active 3



In attesa che l’update sarà disponibile su tutti i dispositivi sopracitati, vi segnaliamo l’offerta di Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Z Fold3 che crolla di prezzo per la prima volta grazie a un robusto sconto del 24%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.