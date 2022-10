Samsung, smart TV UHD 4K di DESIGN da 43" a prezzo SHOCK (-30% eBay)

Non è necessario essere un critico cinematografico per riconoscere che questa offerta di eBay sull’ottima smart TV Samsung UHD 4K da 43″ è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando è disponibile con uno sconto del 30%.

Ad appena 299€, infatti, hai l’opportunità di ricevere direttamente a casa una tra le migliori smart TV della categoria e apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su eBay c’è il 30% di sconto per la bellissima smart TV Samsung da 43″

Realizzata con materiali di alto livello che gli conferiscono un design che di certo non passa inosservato, il televisore di Samsung gode del super pannello Crystal HD e della sua rinomata qualità dei dettagli e dei colori. Qualunque contenuto video viene riprodotto con una fedeltà tale da lasciarti senza parole, merito anche delle ultime tecnologie sviluppate dal colosso sudcoreano per ottimizzare ogni immagine al meglio.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una piattaforma software di ultima generazione per accedere alle più importanti e popolari piattaforme di streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, eccetera) per guardare film e serie TV da un unico device e senza compromessi.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai a portata di questa incredibile occasione su eBay con il 30% di sconto: metti subito nel carrello la smart TV e praparati a un’esperienza visiva senza limiti. Ricorda, infine, che solo su eBay puoi acquistarla tramite PayPal e pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.