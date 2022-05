Samsung: smart TV da 55" a un prezzo favoloso su eBay

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ti spaventa perché non hai ancora acquistato un televisore compatibile alla tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10? Nessun problema, oggi su eBay trovi la soluzione perfetta per te. Stiamo parlando della fantastica Smart TV Samsung Crystal 4K 55″.

Si tratta di un vero e proprio gioiellino della tecnologia che porta a casa tua il vero cinema. Questo ampio schermo da 55 pollici ti immergerà completamente nella scena e ogni immagine sarà così perfetta da sembrarti reale. Metti nel carrello questa eccezionale smart TV a soli 369 euro, invece di 749 euro.

Risparmierai il 51% dal prezzo di listino per questa formidabile Samsung Crystal UHD 4K 55″. Scopri cosa vuol dire vivere un’esperienza PurColor con immagini vivide e realistiche. Ti sembrerà di entrare a far parte del film. Lo schermo si riempirà di una vasta gamma di colori per restituirti immagini in una qualità eccezionale e un’esperienza immersiva.

Samsung Crystal 4K 55″: oltre il limite delle smart TV

Supera i limiti delle smart TV con l’incredibile Samsung Crystal 4K 55″ a soli 369 euro, invece di 749 euro. Si tratta di un vero e proprio affare che solo eBay può regalarti. Scegli il meglio dell’intrattenimento e la possibilità di accedere a un’infinità di contenuti gratuiti e non.

Grazie a Samsung TV Plus potrai godere dei migliori contenuti TV in diretta streaming con i suoi canali virtuali. Inoltre, ti basterà scaricare Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, YouTube e tanto altro per avere le tue piattaforme preferite in un unico posto.

E poi, grazie alla tecnologia 4K UHD, potrai vivere tutto il realismo di ciò che vedi. Le immagini saranno nitide e cristalline. Potrai cogliere ogni singolo dettaglio per vivere un’esperienza mai vista prima. Insomma, ogni volta che accenderai questa smart TV vivrai emozioni uniche, sempre.

Approfitta di questa super offerta eBay. Acquista l’incredibile Samsung Crystal 4K 55″ a soli 369 euro, invece di 749 euro. Scegli di portare il cinema a casa tua e goditi comodità e qualità estreme in un’unica soluzione al 51% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.