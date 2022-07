Samsung sconti FURBISSIMI: robot smart aspira e lava a 159€ (-60%)

Un eccezionale robot smart di Samsung, in grado di aspirare la polvere al pavimento e di lavarlo anche. Un prodotto di design, che colleghi a Internet tramite WiFi e gestisci con lo smartphone. Con le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e lo porti a casa risparmiando il 60%. Per approfittarne, completa l’ordine al volo, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Samsung: il robot smart è in sconto del 60%

Perché prendere un prodotto della concorrenza, di qualche brand poco noto, se puoi fare un eccellente affare e affidarti a un marchio che non ha bisogno di presentazioni? Il modello in gran sconto è quello super slim, in grado di passare anche sotto divani e mobili.

Fino a 150 minuti di utilizzo con una sola ricarica, grazie alla super batteria da 3400 mAh. Collegalo a Internet tramite WiFi e gestisci la programmazione delle pulizia tramite lo smartphone. Ancora, puoi far partire le pulizie anche mentre sei fuori casa, utilizzando l’applicazione dedicata.

Non limitarti ad aspirare. Attacca il panno in microfibra in dotazione e lava anche il pavimento, il dispositivo fa tutto in automatico. Non dovrai nemmeno preoccuparti degli ostacoli: la tecnologia Smart Sensing si affida a un sacco di sensori per riuscire a evitarli, senza che debba preoccupartene tu. Nessun rischio di collisione.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo eccezionale robot smart di Samsung, pronto ad aspirare e lavare il pavimento. Il tuo affare lo fai adesso su Amazon: completa l’ordine al volo, risparmi il 60% e te l’accaparri a 159€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.