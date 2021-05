Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia lavorando ad una nuova tecnologia che servirà per produrre display AMOLED con un'incredibile densità di 1000 PPI. La prima fornitura di questi pannelli è prevista per il 2024.

Samsung: quando vedremo il nuovo schermo da 1000 PPI?

La tecnologia utilizza un substrato TFT avanzato per ottenere queste densità elevate. Poiché OLED e TFT non sono in alcun modo correlati, sarebbe più corretto affermare che stiamo ancora parlando della tecnologia AMOLED.

È stato riferito che la matrice TFT negli schermi sviluppati sarà “dieci volte” più veloce delle opzioni sul mercato. Allo stesso tempo, la società prevede che lo schermo ad alta risoluzione sarà più economico da produrre rispetto ai modelli esistenti basati su transistor a pellicola sottile. Resta da vedere come l'OEM sudcoreano intenda raggiungere questo obiettivo.

In teoria, un display da 1000 ppi è ottimo per i visori VR, ma finora Samsung non ha mostrato alcun interesse significativo per questa categoria di prodotti. Ad ogni modo, quattro anni fa si è parlato del raggiungimento di questi indicatori nella divisione Samsung Gear VR. Si credeva che l'alta densità e velocità della matrice permettesse di evitare l'effetto chiamato “mal di mare” e le altre conseguenze negative quando si utilizzano i caschi per la realtà virtuale.

Gli esperti di TrendForce hanno pubblicato un rapporto sui risultati di un nuovo studio sul mercato globale degli smartphone. Si dice che la quota di modelli con display AMOLED quest'anno crescerà fino al 39%. Allo stesso tempo, diminuirà la quota di smartphone con display LCD ma nei segmenti di fascia alta e media.

Gli analisti ritengono che il volume degli acquisti di componenti per la produzione di smartphone continuerà a rimanere elevato per tutto l'anno. Questo avverrà poiché la domanda di telefoni dovrebbe crescere in modo significativo nel 2021. Un ruolo significativo è giocato anche dal fatto che lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus, c'è stata una carenza di componenti che ha spinto i grandi fornitori a fare scorta per i periodi più nefasti.

