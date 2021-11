Samsung presenta le nuove tecnologie nel campo dei foldable

Samsung ha deciso di presentare le nuove tecnologie pieghevoli e innovativi pannelli OLED all'interno di un nuovo microsito dedicato.

Samsung OLED: un sito per le tecnologie di visualizzazione

Samsung Display, la divisione dell'OEM coreano dedicata alla tecnologia di visualizzazione per pannelli, ha svelato un nuovo microsito incentrato sulle novità in campo OLED. Il nuovo microsito è una ricca piattaforma per una serie di molte delle tecnologie leader del settore che continueranno a guidare l'azienda come la numero uno al mondo in termini di innovazione.

Il nuovo microsito OLED dedicato è decorato con dettagli e immagini delle nuove tecnologie di visualizzazione OLED per smartphone pieghevoli, laptop e molti altri gadget. Il sito Web offre informazioni generali sui prodotti di Samsung Display e sui principi chiave attraverso video, articoli e recensioni in inglese, coreano e cinese.

Il microsito globale dedicato metterà in evidenza notizie, innovazioni di prodotto, risorse multimediali, approfondimenti sulle tendenze del settore e fungerà anche da hub di comunicazione. È il culmine della crescita e dell'espansione di Samsung Display in tutto il mondo.

Con la recente espansione del mercato degli OLED e l'applicazione estesa delle più recenti tecnologie di visualizzazione di Samsung Display, i consumatori sono sempre più numerosi e curiosi su questa nuova tecnologia. Il nuovo microsito guiderà quindi ampiamente l'offerta di soluzioni OLED di Samsung.

Samsung Display continuerà a evidenziare l'eccellenza di OLED per dispositivi di piccole e medie dimensioni. Non di meno, questa divisione della società ospiterà eventi di lancio digitale attraverso i suoi canali di social media per celebrare la nascita del nuovo microsito.