I nuovi annunci TV Samsung prendono in giro la fotocamera Apple iPhone 12 Pro Max. Non è raro vedere che i marchi di smartphone si punzecchino a vicenda l'un l'altro di tanto in tanto.

Samsung vs Apple: la rivalità continua

Samsung lo ha fatto spesso in passato, soprattutto contro la sua rivale Apple. Ora, la società ha deriso la camera dell'iPhone 12 Pro Max nei suoi nuovi spot televisivi.

Recentemente, il gigante tecnologico sudcoreano ha pubblicato nuovi spot TV negli Stati Uniti e ha persino condiviso questi anche sul proprio canale YouTube ufficiale. In queste pubblicità, il marchio confronta la sua attuale ammiraglia di fascia alta, il Galaxy S21 Ultra, con l'offerta più alta del gigante di Cupertino, l'iPhone 12 Pro Max. Il primo ha scelto attentamente gli scenari e ha evidenziato le funzionalità della fotocamera che avrebbero imbarazzato l'iPhone.

La nuova battuta finale di Samsung reca così: “L'aggiornamento del telefono non dovrebbe essere un downgrade” e la società lo ha chiaramente mostrato negli annunci. Il primo annuncio confronta i due dispositivi in ​​una scena in cui stanno catturando un panino al formaggio. Qui, il Galaxy S21 Ultra mantiene un grado di dettaglio molto più elevato rispetto all'iPhone 12 Pro Max grazie al suo sensore con risoluzione più alta da 108 megapixel.

Il secondo annuncio è andato anche oltre e ha umiliato l'iPhone di Apple in quanto era un test di zoom. Per chi non lo sapesse, il Galaxy S21 Ultra dispone di un obiettivo zoom 100x sul modulo della fotocamera posteriore. Questo è stato paragonato al semplice ingrandimento 12x offerto dall'iPhone, facendolo sembrare terribile per quanto concerne i dettagli fotografici. Sebbene i confronti siano rigorosamente fatti per mostrare le peculiarità di Galaxy S21 Ultra, servono per mostrare il ritmo più lento con cui Apple adotta la tecnologia più recente; non a caso, il suo attuale modello di fascia alta ancora non offre alcun obiettivo zoom dedicato.

