Samsung potrebbe riprendere a spedire smartphone in Russia

Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Samsung stia prendendo in considerazione l’ipotesi di riprendere le spedizioni di telefoni, gadget e wearable in Russia a partire dal mese di ottobre.

Da Reuters apprendiamo che alcuni media russi hanno riferito che il colosso sudcoreano numero uno al mondo sta pianificando di tornare nel mercato russo nel corso dell’autunno. Se ricordate, la compagnia aveva interrotto i rapporti con la terra di Putin nel mese di marzo 2022 a causa dei recenti sviluppi geopolitici e per via dell’invasione russa nei confronti dell’Ucraina. Adesso però, pare che l’azienda sia pronta per tornare a vendere in questo paese.

Samsung torna nel mercato russo? (RUMOR)

Citando una fonte del quotidiano russo Izvestia apprendiamo che Samsung sta pensando di riprendere le spedizioni di device ai negozi partner in Russia già dal mese di ottobre. Pare che la compagnia sia pronta anche a riaprire il suo store online. Ad oggi, l’azienda non ha voluto commentare la situazione. Vi chiediamo di restare connessi con noi per seguire i prossimi sviluppi.

Dopo l’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, Samsung – così come moltissimi altri brand – hanno interrotto i rapporti con quesrta nazione. Pensate che i telefoni del costruttore sudcoreano non si trovano in commercio da diversi mesi e questo è un serio danno per la società, considerando che l’anno scorso è stato il marchio numero uno in Russia. Prima dell’invasione del 24 febbraio, Samsiung aveva una quota di mercato nel territorio pari al 30% che, per un singolo brand, era un valore incredibile. Dominava il settore, primeggiando anche sopra Apple e Xiaomi. Adesso però, la domanda di smartphone nel paese è scesa ai minimi storici e pare che non si riprenderà ancora per moltissimo tempo. Non sappiamo come si evolverà questo scenario; ad oggi, nessuno può prevederlo.

