Samsung pieghevoli: vale la pena aspettare i nuovi modelli?

Come tutti sapete, Samsung è l’azienda leader al mondo nel settore degli smartphone pieghevoli. Si può dire che è stata una delle prime realtà mondiali ad investire in questa tecnologia. Questi dispositivi ,seppur con qualche incertezza e con qualche difettuccio, sono comunque i più apprezzati e venduti, ma è anche normale che abbiano delle criticità “da gioventù”. Questa tecnologia pieghevole è ancora troppo acerba per essere esente da errori. Le aziende competitor però, non sono rimaste a guardare. Motorola, OPPO, Honor, Huawei e molte altre stanno realizzando ottimi dispositivi che purtroppo però non stanno arrivando in tutti i mercati internazionali.

Ma ad oggi, a luglio 2022 sul fronte Samsung, conviene aspettare nuovi modelli o comprare uno di quelli esistenti sul mercato ad un prezzo super low cost?

Samsung, conviene aspettare i nuovi pieghevoli?

L’azienda sudcoreana vincerà sicuramente il Galaxy Z Fold4, un telefono che si piega libro e che riesce a diventare in un secondo un tablet di piccole dimensioni. La versatilità di un device del genere è unica come abbiamo visto negli anni passati. Si hanno due prodotti in uno, ma è anche vero che il costo al pubblico non è certamente esiguo. Si superano i 1500 € e oggi, a proposito, il Galaxy Fold3 si porta a casa all’incredibile prezzo di 1599,00€.

Saranno poche le migliorie sul nuovo device, o meglio: ci sarà un nuovo processore la piega si vedrà leggermente meno, ci saranno fotocamere più performanti e un po’ di miglioramenti qua e là.

lo stesso discorso si può fare per il Galaxy Z Flip4. L’upgrade non sarà così essenziale e chi ha il vecchio modello potrebbe benissimo continuare a rimanerci senza comprare quello nuovo. Poi, le scelte sono vostre, ma questo è quello che pensiamo. Ovvio che chiamanti della tecnologia non dovranno perdersi queste nuove uscite, ma per tutti gli altri possiamo garantirvi che l’acquisto dei prodotti di “vecchia“ generazione andranno più che bene. Z Flip3 per esempio, lo potrete comprare a soli 776,60€ su Amazon con spedizione gratuita. Non lasciatevelo sfuggire, è davvero un ottimo gadget.

