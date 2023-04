Samsung: scopri come ottenere fino a 250€ di sconto

Acquista un prodotto Samsung dallo store ufficiale e scopri come ottenere sconti fino a 250 euro. Si tratta di un’occasione unica, da prendere al volo. L’offerta è valida fino al 17 aprile 2023, ma è anche vero che molti dei prodotti in promozione potrebbero finire da un momento all’altro.

Ad esempio, metti nel carrello il Samsung Galaxy S22 256GB e inserisci il codice SPRINGS22 per ottenere uno sconto di 130 euro. Una volta completato l’acquisto otterrai un altro codice sconto da 150 euro per aver raggiunto un importo di oltre 700 euro. Niente male vero? In pratica, più acquisti e più risparmi.

Samsung La nostra primavera è Premium

Questa iniziativa Samsung prende il nome di La nostra primavera è Premium e permette a chiunque di ottenere fino a 250 euro di codice sconto da utilizzare nel suo shop online dal 9 maggio al 9 giugno 2023 inclusi. In pratica funziona così:

con un ordine minimo di 500 euro ricevi un codice sconto da 100 euro ;

; con un ordine minimo di 700 euro ricevi un codice sconto da 150 euro ;

; con un ordine minimo di 900 euro ricevi un codice sconto da 250 euro.

Questi coupon, una volta ottenuti grazie al vostro acquisto, andranno conservati fino al giorno in cui potrete utilizzarli. Affinché siano validi dovrete effettuare una spesa a carrello di importo minimo pari a 1000 euro. Un’occasione interessante per portarsi a casa, ad esempio una delle smart TV OLED di Samsung che sono pazzesche, anche a Tasso Zero con Klarna o PayPal.

Partecipano a questa iniziativa tutti i prodotti che trovi disponibili in vetrina sul sito ufficiale: smartphone, Buds, watch, tablet, PC, TV, soundbar, frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, forni e monitor. Dai un’occhiata a tutte le migliori offerte e ottieni fino a 250 euro di sconto per il tuo prossimo acquisto in vista dell’estate con La nostra primavera è Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.