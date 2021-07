Samsung Odyssey Neo G9 è il primo monitor da gioco del marchio sudcoreano con display MiniLED al seguito. Il prodotto è stato lanciato nel mercato interno della Corea del Sud.

Samsung Odyssey G9 Neo: le caratteristiche

Il nuovo pannello è il successore dell'Odyssey G9. Entrambi i modelli condividono diverse somiglianze, ma il Neo G9 sembra essere un grande miglioramento rispetto al suo predecessore. Stiamo parlando del primo display da gioco Mini-LED di Samsung e offre un'uscita complessiva video di qualità superiore rispetto al G9. Il display Quantum Mini-LED (QLED+) del Neo G9 da 49 pollici è dieci passi in avanti rispetto al display QLED della variante 2020.

Lo schermo Quantum Mini-LED può offrire una risoluzione fino a 5K, con un rapporto di aspetto 32:9 ultra ampio. Non di meno, utilizza un pannello VA e 2048 zone di attenuazione locale per una maggiore nitidezza delle immagini. Il nuovo monitor da gioco ha la certificazione VDE (Germania) per la massima luminosità e supporta contenuti video HDR10 e HDR10+.

Il monitor da gioco supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240Hz, ha una modalità automatica a bassa latenza e dispone dell'Adaptive Sync. Ci sono due porte HDMI 2.1 che offrono un input di qualità superiore rispetto al suo predecessore e due porte USB 3.0 e una DisplayPort 1.4.

Il monitor supporta i giochi 4K 120Hz, con diverse funzionalità specifiche per i giochi disponibili. Fra queste citiamo: Black Equalizer, Super Arena Gaming UX, modalità low input lag, Refresh Rate Optimizer e Screen Size Optimizer. L'Odyssey Neo G9 può passare automaticamente alla modalità di gioco con bassa latenza subito dopo aver collegato una console di gioco.

Presente poi il supporto VESA 100×100 e vanta la regolazione della rotazione e dell'inclinazione così da soddisfare le preferenze di tutti i giocatori.

Il monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 sarà disponibile per il pre-ordine dal 29 luglio. Le vendite a livello globale inizieranno il 9 agosto. Sarà venduto a 2.400.000 KRW ($ 2.100) in Corea, mentre negli USA e negli altri mercati potrebbe costare circa 2500 dollari.

