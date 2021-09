Samsung ha presentato il suo ultimo prototipo di display estensibile nel corso di una conferenza a Seoul. Lo schermo in questione ha la capacità di animarsi in relazione al contenuto che viene visualizzato, generando in questo modo una rappresentazione 3D della scena.

L'ultimo display estensibile di Samsung dona vita ai contenuti in 2D

Le tecnologie di visualizzazione hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, passando dallo sviluppo di una migliore tecnologia OLED per poi giungere a frequenze di aggiornamento sempre più veloci. Abbiamo inoltre assistito alla nascita degli schermi pieghevoli e scorrevoli. Ora, Samsung ha presentato un nuovo tipo di display estensibile.

Secondo un rapporto del sito coreano ET News , il pannello in questione si caratterizza per una diagonale da 13 pollici. Tuttavia, lo schermo è in grado di allungarsi e trasformarsi con l'obiettivo di fornire una rappresentazione ancora più immersiva e coinvolgente dei filmati visualizzati.

Nell'esempio mostrato da Samsung, che potrete osservare grazie al video riportato di seguito, notiamo come il display sia in grado fisicamente di abbassarsi e rialzarsi seguendo i movimenti della lava rovente. Viene così a generarsi, come detto, la rappresentazione 3D del contenuto 2D.

Non è certo la prima volta che Samsung pone i riflettori su schermi di questo calibro. Già durante il 2019 la società svelò per la prima volta un prototipo in lavorazione dal 2017 . Il pannello presentava però una diagonale da 9,1 pollici e lo si poteva estendere in due direzioni. Tornando ai tempi odierni, l'ultimo display flessibile di Samsung può invece contare su una risoluzione più elevata ed un movimento ancora più naturale.

Smartphone