LG è al lavoro su una nuova tipologia di schermi pieghevoli che in futuro potrebbero essere implementati sui foldable prodotti dalla multinazionale sudcoreana. In tale maniera dovrebbero essere scongiurate le principali problematiche che affliggono i pannelli presenti sui dispositivi attualmente in commercio.

Gli innovativi display pieghevoli targati LG

Come anticipato, gli schermi montati sugli smartphone pieghevoli ad oggi reperibili sul mercato presentano due ‘problemi' che fanno storcere il naso ai consumatori, soprattutto in virtù del prezzo di vendita richiesto per queste tipologie di prodotti.

Come non notare infatti l'immancabile segno della piegatura centrale che inevitabilmente si crea, e si accentua con il passare del tempo, man mano che il device viene chiuso e riaperto nel corso del suo utilizzo. Oltre a quanto appena specificato, essendo realizzati in plastica è chiaro che siano molto meno resistenti rispetto al vetro che invece caratterizza i display flat. Su prodotti premium come appunto i foldable è chiaro che imprevisti di questo tipo diano al consumatore una percezione sicuramente non all'altezza rispetto al reale valore del terminale.

Allo scopo di aggirare le suddette problematiche, mantenendo però tutti i vantaggi degli schermi flessibili, LG Chem ha proprio oggi svelato interessanti dettagli sulla nuova tecnologia “Real Folding Window“. In buona sostanza, stiamo parlando di un rivestimento appositamente sviluppato su una sottile pellicola di plastica in polietilene tereftalato (PET). La società specifica inoltre che il materiale è più sottile rispetto al vetro temperato ma, allo stesso tempo, ne mantiene la stessa solidità pur essendo flessibile al pari della plastica. Ovviamente, sempre secondo le precisazioni di LG, i benefici riguarderanno anche una presenza decisamente meno marcata di graffi e pieghe lungo la superficie del pannello.

