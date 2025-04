Samsung sta per lanciare le sue nuove Galaxy Buds economiche

Primo avvistamento per le Samsung Galaxy Buds FE 2, grazie alla certificazione del Bureau of India Standards (BIS).

Questo elenco conferma l’esistenza dei nuovi auricolari Samsung, suggerendone un lancio imminente. Identificate con il numero di modello SM-R410, potrebbero a breve debuttare sul mercato indiano e, in seguito, essere offerte a livello globale. La certificazione non rivela dettagli tecnici, ma indica la conclusione della fase di sviluppo.

Samsung Galaxy Buds FE 2: cosa sappiamo al momento e quando escono

È possibile che le Samsung Galaxy Buds FE 2 vengano annunciate durante l’evento Galaxy Unpacked, in estate: un appuntamento che, per tradizione, è dedicato agli smartphone pieghevoli che, in questo caso, saranno i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali circa la data esatta del lancio.

Al momento, le informazioni sulle nuove Samsung Galaxy Buds FE 2 sono piuttosto scarse. Non ci sono leak significativi che descrivono miglioramenti o cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, è plausibile che Samsung mantenga lo stesso design introdotto con le Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, caratterizzato dalla presenza di uno stelo simile agli AirPods di Apple.

Le versione originale delle Samsung Galaxy Buds FE, lanciate insieme al Galaxy Tab S9 e al Galaxy S23 FE, ha conquistato gli utenti grazie all’efficace sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), una batteria di lunga durata e un prezzo competitivo di 99 dollari negli USA. Le nuove Samsung Galaxy Buds FE 2 potrebbero migliorare ulteriormente queste caratteristiche, magari introducendo una qualità audio più elevata, una batteria ancora più generosa e nuove funzionalità software integrate con l’ecosistema Samsung.

Se Samsung dovesse mantenere lo stesso prezzo della versione precedente, i nuovi auricolari Bluetooth si posizionerebbero come una valida alternativa alle future AirPods 4 di Apple, offrendo prestazioni simili ma ad un costo inferiore. Con l’avvicinarsi del lancio, è probabile che emergano nuovi dettagli sulle Samsung Galaxy Buds FE 2, in merito a cui vi terremo informati.