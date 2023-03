Samsung svela nuova gamma TV Neo QLED e OLED 2023

In attesa del debutto ufficiale di Samsung Galaxy A34 e A54 5G, Samsung Electronics annuncia l’arrivo sul mercato italiano della tanto attesa gamma di nuovi TV Samsung Neo QLED e OLED, disponibili già oggi per il pre-ordine. Questa nuova linea di smart TV premium sarà peraltro accessibile con una promozione speciale fino al 9 aprile sul sito ufficiale, che consente di ricevere in regalo uno smartphone tra Samsung Galaxy S22 o S22 Ultra a seconda del televisore acquistato.

Esperienze connesse premium con Neo QLED

La linea di TV Samsung Neo QLED di ultima generazione è caratterizzata dal processore Processore Neural Quantum e dal pannello Quantum Mini LED, pronti a offrire un’immagine estremamente nitida migliorata dagli algoritmi proprietari e dall’upscaling tramite AI. Grazie alle feature Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro le immagini sono ancora più realistiche, mentre alimenta il nuovo Auto HDR Remastering sfrutta il deep learning per applicare in tempo reale gli effetti HDR ai contenuti SDR, rendendo i colori molto più vividi.

La connettività risulta migliorata poi grazie alla piattaforma SmartThings aggiornata, pensata per integrare tutti i dispositivi dell’ecosistema Samsung senza soluzione di continuità. Da quest’anno, in particolare, il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread sarà integrato direttamente nella gamma Samsung.

Ma parliamo subito dei prezzi per i modelli Neo QLED, suddivisi per polliciaggio:

QN900C 8K : 85” (€ 9.999) – 75” (€ 7.499) – 65” (€ 5.499)

: 85” (€ 9.999) – 75” (€ 7.499) – 65” (€ 5.499) QN800C 8K : 85” (€ 7.999) – 75” (€ 5.299) – 65” (€ 3.799)

: 85” (€ 7.999) – 75” (€ 5.299) – 65” (€ 3.799) QN90C 4K : 85” (€ 5.499) – 75” (€ 3.899) – 65” (€ 2.799) – 55” (€ 2.399) – 50″ (€ 1.699) – 43″ (€ 1.399)

: 85” (€ 5.499) – 75” (€ 3.899) – 65” (€ 2.799) – 55” (€ 2.399) – 50″ (€ 1.699) – 43″ (€ 1.399) QN85C 4K: 75” (€ 3.299) – 65” (€ 2.499) – 55” (€ 1.799)

Orizzonti di visione ancora più ampi con Samsung OLED

Per quanto concerne invece la linea Samsung OLED 2023, il debutto in Italia avviene con i formati da 55 e 65 pollici, ai quali seguirà il modello da 77 pollici nel corso dei prossimi mesi. Le tecnologie rimangono comunque le stesse per ciascuno di essi: pannello Quantum Dot e processore Neural Quantum sono i protagonisti assoluti, ma attenzione al refresh rate di 144 Hz e alla certificazione FreeSync Premium Pro di AMD per l’esperienza di gioco.

L’audio Dolby Atmos e la tecnologia Samsung Object Tracking Sound (OTS) si rivelano poi cruciali per generare effetti sonori eccezionali attraversi gli altoparlanti. Inoltre, Samsung include il servizio Samsung TV Plus su tutti i propri smart TV per accedere a oltre 90 canali TV italiani in streaming completamente gratuiti e 1800 canali globali.

Al momento del lancio risulta disponibile esclusivamente il modello Samsung S90C 4K, commercializzato a 3.199 euro e 2.399 euro rispettivamente per le iterazioni da 65” e 55”. Successivamente, la linea si espanderà con altri modelli per tutta la penisola.