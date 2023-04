Samsung: nessun futuro per questa bistrattata versione dei Galaxy Buds

Samsung ha presentato alcuni anni fa i Galaxy Buds Live, auricolari wireless dal design certamente più insolito, ponendosi in competizione diretta con gli AirPods di Apple. Alcuni ne hanno apprezzato il form factor, mentre altri lo hanno detestato.

Alla luce di questi riscontri di pubblico altalenanti, l’azienda sudcoreana avrebbe preso una decisione alquanto inaspettata: chiunque fosse in attesa dei successori dei Samsung Galaxy Buds Live potrebbe rimanere deluso.

Addio per sempre ai Samsung Galaxy Buds Live?

Secondo il noto informatore @chuvn8888, la società sembra intenzionata ad abbandonare per sempre il design “Open type” dei Galaxy Buds Live, quindi è probabile che non assisteremo ad alcun lancio dei Galaxy Buds Live 2 in futuro, a differenza dei confermatissimi Galaxy Buds 3. Nello specifico, i Galaxy Buds Live si distinguono per la loro “forma a fagiolo”. A differenza della maggior parte degli auricolari Bluetooth in commercio, non hanno un’estremità in silicone che si adatta perfettamente al canale uditivo.

Alcuni utenti prediligono questa soluzione, poiché i Samsung Galaxy Buds Live non bloccano completamente i rumori esterni e permettono di sentire le voci di altre persone senza dover rimuovere gli auricolari. Per questa categoria di pubblico si tratterà certamente di una perdita considerevole, a meno che decidano di rivolgere la loro attenzione ad altri produttori o utilizzare la “modalità trasparenza” su altre versioni dei Galaxy Buds (attuali e successivi).

Stando alle previsioni emerse online, Samsung dovrebbe lanciare i nuovissimi Galaxy Buds 3 durante l’evento Galaxy Unpacked 2023 Part 2, in cui presenterà anche il Galaxy Z Flip 5, il Galaxy Z Fold 5 e la linea di Galaxy Tab S9. Invece, qualora volessi aggiudicarti uno degli ultimi modelli disponibili dei Samsung Galaxy Buds Live, sappi che gli auricolari sono attualmente offerti su Amazon ad un prezzo di soli 64€ grazie ad uno sconto eccezionale del 62%: le scorte stanno già finendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.