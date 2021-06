Samsung Electronics ha annunciato di aver iniziato a produrre in serie l'ultima soluzione di memoria virtuale, il pacchetto multichip basato su LPDDR5 UFS (uMCP). Integra la DRAM LPDDR5 più veloce con l'ultima flash NAND UFS 3.1 e offre le prestazioni di punta ad una gamma molto più ampia di utenti.

Samsung: le nuove RAM low budget hanno prestazioni premium

Il colosso sudcoreano rivela che questo nuovo uMCP è in grado di fornire velocità fulminea e un'elevata capacità di archiviazione a bassissima potenza. Ciò consentirà a più consumatori di immergersi in numerose applicazioni 5G che in precedenza erano disponibili solo sui modelli di punta premium. Tali funzionalità includono speciali features fotografiche, giochi ad alta intensità grafica e realtà aumentata (AR).

Le funzionalità di punta sono rese possibili da un miglioramento di quasi il 50% delle prestazioni DRAM, da 17 gigabyte al secondo (GB/s) a 25 GB/s, e un raddoppio delle prestazioni flash NAND, da 1,5 GB/s a 3 GB/s , rispetto alla precedente soluzione UFS 2.2 basata su LPDDR4X.

Aiuta anche a massimizzare l'efficienza dello spazio all'interno di uno smartphone integrando lo storage DRAM e NAND in un unico pacchetto compatto che misura solo 11,5 mm x 13 mm, consentendo più spazio per altre funzionalità.

Con capacità DRAM che vanno da 6 GB a 12 GB e opzioni di archiviazione da 128 GB a 512 GB, Samsung uMCP può essere facilmente personalizzata per soddisfare le diverse esigenze degli smartphone 5G nei segmenti di fascia media e alta.

Finora, Samsung ha completato con successo i test di compatibilità dell'LPDDR5 uMCP con diversi produttori di telefonia globali e prevede che i dispositivi dotati di uMCP raggiungeranno i principali mercati internazionali già a partire da questo mese.

