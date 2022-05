Samsung lavora ad un computer rollable rivoluzionario

Dopo aver conquistato il mondo degli smartphone pieghevoli, Samsung sta lavorando duro per portare sul commercio il primo rollable funzionante. Se ricordate, OPPO ci ha provato diversi mesi fa ma l’esperimento era – purtroppo – solo prototipale.

Sappiamo che in estate arriveranno i nuovi foldable ma adesso leggiamo che l’azienda sta sperimentando nuove tecnologie rivoluzionarie. Ci aspettiamo che Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 possano fare la differenza rispetto a tutti i nuovi pieghevoli che i brand competitor stanno presentando ultimamente.

Samsung: cosa sappiamo del PC rollable?

Tornando al mondo dei rollable, diverso tempo fa OPPO ha sorpreso tutti noi con il primo concept di un device arrotolabile; sembrava essere più che interessante e si è scoperto che anche Samsung stava lavorando a prodotti simili. Ora notiamo che è stato avvistato un nuovo terminale che assomiglia ad un “computer che si arrotola”. Citiamo anche LG che, prima di dichiarare la sua uscita dal settore della telefonia mobile, aveva intrapreso la strada degli “arrotolabili”.

Ci domandiamo tutti quale sarà la prima azienda a portare in commercio queste tecnologia. Forse l’OEM cinese, ma in realtà, anche Samsung visto che sta preparando il terreno per i gadget del futuro. Analizziamo il concept che è emerso online.

Sappiamo che la società coreana sta lavorando duramente sui device con schermi flessibili, pannelli scorrevoli, con S Pen e molto altro. Tutte le ultime novità si trovano tutte sul portale OMPI e sui siti di brevetti vari e eventuali.

Tornando al PC, notiamo un design a rulli; il laptop entrerà e uscirà fuori come un rullo cilindrico; bisognerà avvicinarsi ad una porzione di spazio per far uscire quella restante. Una volta estratto tutto, si potrà avere accesso all’esperienza completa. Ad ogni modo, è solo un brevetto: prendetelo con “un pizzico di sale”.

