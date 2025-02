Samsung, l'aggiornamento a One UI 7 potrebbe mettere a soqquadro la home

I nuovi dispositivi della serie Galaxy S25 di Samsung sono i primi a ottenere l’update a One UI 7, il sistema operativo personalizzato dell’azienda basato su Android 15. L’aggiornamento offre diverse nuove funzionalità, tra cui una “Now Bar” per la schermata di blocco in grado di offrire informazioni utili a colpo d’occhio, un pannello impostazioni rapide migliorato e altro ancora. Potrebbe tuttavia mettere anche a soqquadro la schermata iniziale, proprio per via di nuove impostazioni.

Solo due griglie supportate, da One UI 7 in poi

One UI 7, infatti, introduce alcune nuove impostazioni della schermata iniziale, che mirano ad aiutare l’utente a impostare un layout più ottimizzato. Ed è proprio una di queste modifiche che potrebbe compromettere il layout della home eseguendo l’aggiornamento da One UI 6.

Questo perché il nuovo aggiornamento offre una selezione di griglie più ridotta, pensata per “semplificare la creazione di layout ottimizzati e migliorare l’estetica generale della schermata iniziale”, ha spiegato Samsung. A differenza di One UI 6, che presenta tre tipologie di layout (4×5, 4×6, 5×5, 5×6), One UI 7 ne supporta solo due per impostazione predefinita, ovvero 4×6 e 5×6.

Di conseguenza, chi utilizza le griglie 4×5 o 5×5 su un dispositivo con One UI 6, aggiornando alla nuova versione si troverà con una schermata iniziale completamente sottosopra. La risoluzione è semplice, basterà spostare le icone nella posizione desiderata, ma potrebbe comunque infastidire chi aveva posizionato le icone secondo un certo ordine.

L’unico modo per utilizzare le vecchie griglie è quello di affidarsi all’app Good Lock, che supporta layout personalizzati e include perfino una funzionalità di schermata Home fai da te, che consente di posizionare icone di app e widget in qualsiasi orientamento. Samsung ha inoltre recentemente aggiornato il modulo per supportare One UI 7.