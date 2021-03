Stai cercando un nuovo televisore per la tua casa? La Smart TV di Samsung è in offerta su Amazon a soli 449,99€. Il ribasso del 18% corrisponde a uno sconto esclusivo di 99,01€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Smart TV: un 55 pollici d’eccellenza

Godersi un bel film o una serie TV su uno schermo ampio è il massimo. Grazie a questa smart TV firmata Samsung e appartenente alla serie Crystal UHD 4K, ogni contenuto può essere visionato al massimo della qualità.

Il pannello Crystal Display ha un’ampiezza di 55 pollici e una risoluzione 4k Ultra HD che rende l’esperienza visiva immediatamente immersiva, ampia e nitida. Arricchito dalla tecnologia HDR, i contenuti vengono resi ulteriormente realistici da una gamma cromatica intensa e vivida.

Il Chip Crystal Processor 4K è il vero punto all’occhiello di questo televisore: gestiste tutta la riproduzione garantendo sempre la massima qualità. Attraverso il suo funzionamento, inoltre, è in grado di tradurre ogni immagine automaticamente in 4K andando a creare un up scailing automatico.

Degna di nota è l’integrazione con Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby: basta pronunciare un comando affinché questa TV risponda automaticamente con una operazione.

Trattandosi di un televisore di ultima generazione, lo stesso supporta già il nuovo DVB-T2 non richiedendo l’aggiunta di decoder secondari.

Puoi acquistare la Smart TV UE55TU7190UXZT firmata Samsung da 55 pollici su Amazon a soli 449,99€. Acquistala oggi e ricevila a casa entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo ordine. Questo prodotto, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis che consente di suddividere la spesa fino a ventiquattro pratiche rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home