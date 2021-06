Stando a quanto si evince, sembra che la GPU AMD verrà spedita all'interno di un dispositivo di punta di casa Vivo. Mentre sappiamo che Samsung e AMD stanno lavorando insieme per un nuovo SoC che include la GPU del team red, sembra che questo procssore non sarà un'esclusiva del gigante tecnologico sudcoreano.

Samsung: la GPU AMD non sarà esclusiva dei telefoni sudcoreani

Secondo un informatore su Weibo, un sito Web di microblogging cinese, il nuovo chipset che presenta l'architettura RDNA2 di AMD potrebbe anche essere spedito con gli smartphone di punta di Vivo. Si dice che questo chip si chiami Exynos 2200, che sfoggerà componenti di elaborazione di Samsung e componenti grafici di AMD al fine di offrire un SoC più potente. Si dice che verrà fornito con l'ammiraglia di nuova generazione dell'azienda sudcoreana e anche all'interno di alcuni laptop.

Ma a quanto pare, il chip sarà disponibile anche per altri fornitori. Il leakster cinese ha affermato che il produttore di smartphone rilascerà un device con il nuovo processore Exynos. Tuttavia, non è ancora chiaro se il dispositivo in questione sarà uno smartphone o un altro gadget elettronico. Ad ogni modo, sarà un terminale di punta. Per chi non lo sapesse, Vivo è anche uno dei pochi produttori di cellulari che offre smartphone con chipset Exynos. Altri esempi degni di nota sono Meizu e Moto.

Si dice che il prossimo chipset Exynos con grafica AMD offra un aumento del 30% delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Mali G78 dell'attuale Exynos 2100.

La tecnologia RDNA2 supporta anche nuove funzionalità come il ray tracing e l'ombreggiatura a velocità variabile. Quindi, se il chip riesce a essere un'alternativa di successo ai suoi rivali, Qualcomm e MediaTek, possiamo aspettarci che più OEM optino per i chip Exynos nel prossimo futuro. Sfortunatamente, questo è ancora un rapporto non confermato, quindi prendi questa notizia con le pinze e resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

