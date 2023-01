Samsung: il prossimo anno torneranno i chip Exynos

Il prossimo flagship di casa Samsung del 2024, il Galaxy S24 (in tutte le sue iterazioni) disporrà nuovamente dei processori proprietari Exynos. L’azienda è intenzionata a presentare un inedito chip di fascia alta con ben dieci core all’interno.

Si sa che la concorrenza nel mercato della telefonia mobile continua a ritmi sostenuti; ci sono moltissimi modelli di smartphone interessanti in commercio, ma ad oggi Apple guida il tutto ponendosi davanti ai suoi competitor. Il motivo è semplice: è la società che offre la miglior esperienza che unisce hardware e software. Samsung sta lavorando per eguagliare la mela su questo fronte e sembra che presto riuscirà nel suo intento.

Samsung Galaxy S24: il chip sarà potentissimo

Stando a quanto apprendiamo in rete, la divisione Samsung MX ha appena dichiarato che darà presto il via allo sviluppo del nuovo SoC Exynos 2400 realizzato con il nodo architettonico 4LPP. A riportare questi dati ci ha pensato l’insider Vampire King che ha spiegato quali saranno le specifiche del nuovo processore Root (nome in codice) avente il design quad-cluster a dieci core. Avrà una struttura simile a quella dello Snapdragon 8 Gen 2 con un grande Cortex X4, due A720, quattro Cortex A510 e non solo. Non si sa se sarà composto con soli otto core o con dieci.

Curiosamente leggiamo che non sarà il “Dream Team” di Samsung a creare questa piattaforma; potrebbe esserci un OEM esterno che coadiuverà lo sviluppo insieme al gigante tecnologico.

Nelle notizie correlate, Galaxy S22 si trova in sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 749,00€ con consegna gratuita per i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime. Parliamo dell’ammiraglia compatta da 6,1 pollici FHD+ e 120 Hz, Exynos 2200 con GPU di AMD. È un ottimo prezzo quindi fate presto se siete interessati; l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.