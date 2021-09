Samsung ha appena presentato il nuovo monitor per studenti e professionisti, avente una webcam integrata nella scocca con modulo motorizzato pop-up.

Samsung: le specifiche del monitor con webcam pop-up

Samsung Electronics ha appena lanciato un nuovo prodotto rivolto a coloro che lavorano in remoto e agli studenti che seguono corsi di formazione online. Il dispositivo in questione è un monitor che presenta una webcam alloggiata in un meccanismo a comparsa (pop-up).

Il gigante tecnologico sudcoreano ha appena annunciato il Webcam Monitor S4 da 24 pollici. È pensato per adattarsi ai “lavoratori ibridi” e viene fornito con il supporto per una foto/videocamera, altoparlanti e microfono integrati nella scocca per migliorare la vita ai professionisti e gli studenti che lavorano/studiano da casa.

Mark Quiroz, vicepresidente del marketing per la divisione display di Samsung, ha dichiarato:

Con molti adattamenti agli ambienti di lavoro e di apprendimento ibridi a lungo termine, Samsung introduce il suo primo monitor per webcam per semplificare la vita a chi fa spesso videochiamate o multitasking.

Ha inoltre aggiunto:

Grazie alla webcam nella parte superiore dello schermo, gli utenti possono partecipare a una videoconferenza, seguire una lezione online o partecipare a un evento virtuale, tutto dallo stesso monitor, senza dover acquistare un altro dispositivo o gestire più cavi.

Sulla parte anteriore, il monitor presenta una fotocamera FHD da 2 megapixel e una fotocamera a infrarossi (certificata “Windows Hello”) che è alloggiata su un modulo pop-up. Per sollevare tale modulo, gli utenti devono semplicemente spingerlo verso il basso nel monitor per farlo scattare in sù.

Questa offre un ampio angolo di visione orizzontale e verticale di 178 gradi, con la webcam e gli altoparlanti integrati che risparmiano anche spazio sul telaio. Quando è collegato a un laptop, il monitor può anche fungere da hub USB. In particolare, il Webcam Monitor S4 è progettato con compatibilità VESA e il suo supporto regolabile in altezza (HAS) può anche essere inclinato, girevole e ruotato. Altre caratteristiche degne di nota includono la certificazione TUV Rheinland per luce blu senza sfarfallio e bassa e il dual speaker stereo da 2 W.

