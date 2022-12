Samsung: il lettore di impronte del futuro sarà super efficace

Il fingerprint di nuova generazione di Samsung sarà in grado di essere più sicuro di 2,5 miliardi di volte rispetto a quello attuale. A dirlo è un report arrivato in rete in queste ore.

Come ribadito, il rapporto appena trapelato dal sito di SamMobile afferma che l’OEM sudcoreano sta attualmente lavorando per migliorare la sicurezza dei suoi scanner per le impronte digitali inseriti nei dispositivi che vende.

In futuro, la compagnia intende sostituire il fingerprint attuale che dispone di piccole aree di scansione con uno innovativo ancora più grande oltre che sicuro. Addirittura, il sensore di nuova generazione potrebbe essere in grado di scansione più impronte in simultanea: una vera e propria rivoluzione.

Samsung: cosa sappiamo del fingerprint next-gen?

A riportare i dati ci ha pensato Deiter May, CEO dell’ISORG francese; ha riferito che Samsung presto incorporerà la tecnologia della compagnia all’interno degli schermi OLED dei top di gamma next-gen. Non di meno, presto assisteremo al debutto dei nuovi OLED 2.0 con fingerprint All in One. Praticamente si potranno scannerizzare in contemporanea ben tre impronte digitali: questo assicurerà una sicurezza mai vista prima (2,5 miliardi di volte superiore rispetto a quella attuale).

Entro il 2025, stando alle parole del capo di ISORG, l’azienda della Corea del Sud commercializzerà i nuovi pannelli OLED; Apple non adotterà mai questa feature, stando alle disposizioni attuali. Così facendo, Samsung sarà la compagnia leader nel settore della telefonia mobile. Siamo curiosi di vedere le nuove tecnologie a bordo dei flagship del futuro.

