Samsung e IBM: ecco come rivoluzioneranno il mondo mobile

Durante la conferenza IEDM di San Francisco, Samsung e IBM hanno svelato la tecnologia VTFET che potrebbe stravolgere in maniera radicale come utilizziamo i nostri smartphone al giorno d’oggi. Infatti, durante il primo giorno della conferenza, i due giganti hi-tech hanno presentato la tecnologia Verticalizzasse Transport Field Effect Transistors (VTFET) che stravolge il modo in cui i transistor sono posizionati sopra un chip.

La tecnologia VTFET di Samsung e IMB stravolgerà il settore mobile

Se, ad oggi, il sistema utilizzato prevede di posizionare i transistor sulla superficie piatta del chip con la corrente elettrica che si muove da un lato all’altro, il lavoro delle due aziende si è invece focalizzato sul realizzare un sistema che permettesse di posizionare i transistor perpendicolarmente gli uni agli altri con la corrente che si muove lungo l’asse verticale.

L’aspetto più importante della tecnologia VTFET è che permette di realizzare processori il doppio più veloci di quelli attualmente disponibili sul mercato, oppure di consumare l’85% in meno di energia rispetto l’attuale tecnologia FinFET. In queste condizioni, le due aziende ipotizzano che un giorno potremo ricaricare gli smartphone una sola volta alla settimana, un’idea che ci spinge quasi verso il mondo della fantascienza considerando gli attuali ritmi di ricarica.

Non è ancora chiaro quando Samsung e IBM commercializzeranno la tecnologia VTFET con il nuovo sistema di design dei processori, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.