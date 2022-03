Samsung ha subito un devastante attacco informatico

I dati segreti di Samsung sono trapelati in rete in queste ore, dopo che la compagnia ha subito un devastante attacco informatico. Ecco quanto è emerso nel dettaglio.

Secondo quanto riferito, l'azienda è stata colpita da un devastante hacking informatico che ha portato alla divulgazione online di molti dati riservati. Secondo quanto riferito, un gruppo di cyber criminali si cela dietro questo attacco al gigante della tecnologia.

Samsung: cosa è emerso dai dati segreti rivelati online?

I rapporti menzionano che il codice sorgente riservato di Samsung è trapelato in questo attacco oltre ad altri dati segreti. Gli hacker hanno fornito un elenco di tutti i dati trapelati in questa violazione della sicurezza.

L'azienda ha perso quasi 190 GB di dati segreti

Il gruppo Lapsus$ ha rivendicato l'attacco. Hanno pubblicato in rete un'istantanea delle directory C/C++ nel software Samsung per mostrare che avrebbero rilasciato i dati online.

È stata quindi pubblicata una descrizione della fuga di notizie. Viene menzionato il codice sorgente per ogni Applet affidabile installata nell'ambiente TrustZone di Samsung utilizzato per crittografia, controllo degli accessi, crittografia hardware, ecc.

Tutti i dati trapelati ammontano a quasi 190 GB. Lapsus$ ha diviso il “malloppo” in tre file compressi che ora sono trapelati come torrent online: algoritmi per tutte le operazioni di sblocco biometrico, codice sorgente del bootloader per tutti i più recenti Galaxy phones,, codice sorgente segreto di Qualcomm, codici per i server di attivazione del marchio e perfino il codice sorgente completo per la tecnologia utilizzata per autorizzare e autenticare gli account del brand, comprese le API e i servizi.

Gli hacker hanno colpito anche i dati NVIDIA, di recente. Quasi 1 TB di dati è stato perso durante l'attacco informatico. Il gruppo ha chiesto che i driver GPU NVIDIA open source disabilitassero l'LHR sulle sue schede grafiche al fine di sbloccare il loro pieno potenziale per il mining di criptovalute.

Non è chiaro se il gruppo di criminali abbia avanzato delle richieste a Samsung. Un rapporto dalla Corea del Sud afferma che i funzionari stanno valutando la situazione. Ad oggi, la società non ha ancora detto nient'altro sull'attacco subito.