Samsung ha spedito 10 milioni di smartphone pieghevoli

Stando a quanto si legge, sembra che Samsung abbia appena confermato di aver commercializzato oltre “10 milioni di dispositivi pieghevoli“. La cifra non è per niente contenuta e ci da una chiara idea dell’adozione di questi dispositivi da parte dell’utenza.

Macano pochissime settimane al nuovo Galaxy Unpacked, l’evento nel quale l’azienda sudcoreano presenterà i Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. Secondo quanto si legge, l’OEM coreano ha detto, in occasione del prossimo show di presentazione di nuovi prodotti, che finora la compagnia è stata in grado di spedire oltre 10 milioni di pieghevoli in tutto il mondo. A ribadirlo, il Dr. TM Roh, capo della divisione MX Business di Samsung. Ha anche specificato, in un post sul portale Samsung Newsroom, che l’aumento è stato pari al 300% rispetto a due anni fa e che questo numero è destinato ad aumentare drasticamente.

Samsung: 10 milioni di foldable in pochissimo tempo

Se pensate che il 70% di questi clienti ha acquistato un flip phone, capirete bene quanto questo settore stia crescendo senza freni. Come se non bastasse, il Flip3 è stato un vero e proprio game changer che ha scombussolato il mercato con prestazioni top e prezzo contenuto. A proposito, oggi lo portate a casa da Amazon a soli 699,00€ al posto di 1099,00€ con spedizione gratutia (è un’offerta a tempo limitato).

Si apprende poi che ben 10 milioni di unità rappresentano un aumento significativo delle spedizioni rispetto ai dati forniti da IDC un anno fa. Basti tornare a febbraio scorso ad esempio: all’epoca il sito aveva detto che erano stati spediti ben 7,1 milioni di pieghevoli (Fold e Flip). Adesso questo numero è aumentato a dismisura e la divisione MX di Samsung ha visto un grosso aumento delle vendite in questi mesi.

Non di meno, il dirigente di Samsung ha confermato che la società svelerà presto i suoi nuovi foldable durante l’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto. In quell’occasione conosceremo anche il Watch 5 Pro e i nuovi auricolari Bluetooth. Sappiate che le generazioni 2022 di pieghevoli saranno alimentate dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, avranno RAM di tipo LPDDR5 e conterranno ben 1 TB di spazio interno con memoria UFS 3.1.

