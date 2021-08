Samsung Electronics ha ottenuto circa 7.000 nuovi brevetti nell'arco corrente. Per chi non lo sapesse, l'OEM sudcoreano è un gigante della tecnologia che da decenni domina i mercati a livello globale. Con una presenza così forte, l'azienda ha ovviamente migliaia di brevetti a suo nome e l'elenco continua a crescere.

Samsung: il numero dei brevetti aumenterà ancora

L'anno scorso, l'azienda sudcoreana è stata la seconda più grande richiedente per i brevetti per la casa intelligente. Il 5G viene visto come la prossima grande novità tecnologica e Samsung detiene centinaia di brevetti per questa nuova tecnologia di comunicazione.

Ora, secondo il rapporto di Business Korea, la società ha ottenuto circa 7.000 brevetti quest'anno e mancano ancora pochi mesi alla fine dell'anno, il che significa che tale numero potrebbe ancora crescere nei prossimi mesi.

Il report aggiunge che l'OEM coreano possiede una grande maggioranza di brevetti negli Stati Uniti e sta sfruttando circa 80.633 patent per diverse tecnologie.

La prossima grande regione per il marchio è il suo paese d'origine, la Corea del Sud, con 44.271 brevetti, seguita dall'Europa con 39.288 brevetti. In Cina e Giappone, la compagnia possiede rispettivamente 18.879 e 9.584 brevetti. In altre regioni, l'azienda detiene circa 13.161 brevetti.

Complessivamente, il colosso sudcoreano detiene più di 200.000 patent a livello globale, che coprono tecnologie che vanno dai semiconduttori alle comunicazioni relative agli smartphone e alle smart TV.

Per chi non lo sapesse, Samsung è anche il principale investitore al mondo in termini di ricerca e sviluppo.

Non di meno, si evince che la società pare che abbia battuto Intel nel settore dei semiconduttori e preso rilascerà il SoC Exynos con GPU AMD. Probabilmente lo vedremo a bordo dei futuri Galaxy S22 del 2022.

