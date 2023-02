Samsung ha in mente un'idea FOLLE: lo smartwatch con proiettore

Pare che Samsung sia a lavoro sullo sviluppo di un rivoluzionario Galaxy Watch con mini proiettore integrato e capace di riflettere informazioni sulla mano con una dimensione maggiore rispetto a quella del display.

Questo è ciò che emerge da un brevetto che Samsung ha recentemente depositato. Un’idea simile era già emersa nel lontano 2016 ma, in quella circostanza, l’innovazione consisteva nel proiettare solamente la tastiera.

Un mini proiettore sui futuri Samsung Galaxy Watch?

Il brevetto di cui parliamo è stato depositato da Samsung qualche giorno fa e, senza dubbio, fornisce una chiara idea sulle intenzioni dell’azienda sudcoreana:

Nella sostanza, un piccolissimo proiettore integrato avrebbe lo scopo di mostrare le informazioni presenti nel display su un’area adiacente e più ampia: per l’appunto, la mano. Non è però ben chiaro se verrebbe riprodotto lo stesso identico contenuto già presente sullo schermo principale del Samsung Galaxy Watch o se la proiezione ospiterebbe informazioni aggiuntive.

Secondo quanto si apprende dal brevetto, dovrebbe essere percorsa una strada ibrida fra le due sopracitate alternative. In alcuni casi, l’utente potrebbe decidere in ogni momento di visionare a dimensioni maggiori ciò che viene mostrato sullo smartwatch Samsung e, in altri momenti, dovrebbero essere presenti “ulteriori dettagli” in base all’applicazione utilizzata in quel momento.

Ad esempio, qualora si dovesse ricevere un video tramite le più note applicazioni di messaggistica istantanea, questo potrebbe essere meglio visualizzato in corrispondenza della mano proprio grazie al mini proiettore integrato. Tecnicamente, le immagini verrebbero riprodotte dal Samsung Galaxy Watch grazie ad un arco di lenti e LED allineate su due file.