Samsung ha confermato ufficialmente l'addio della serie Galaxy Note

In queste ore, uno dei massimi funzionari di Samsung ha appena confermato la cancellazione ufficiale della serie Galaxy Note; sì, lo sappiamo, in realtà è una notizia “ufficiosa” che gira da diversi mesi… e in fondo lo avevamo capito, anche se l’azienda non si era mai espressa i merito.

Oggi, ai microfoni di un’intervista rilasciata in rete, scopriamo che il presidente della divisione mobile di Samsung Electronics, TM Roh, ha detto che la serie Note è ufficialmente sparita, ma la sua eredità continuerà a vivere nei flagship della serie Galaxy S ogni anno. Se ricordate, in passato qualcuno aveva suggerito che avremmo potuto rivedere un business phone Note in un prossimo futuro. Bene, la fiaccola della speranza si è spenta. Tuttavia, non dobbiamo disperarci.

Samsung Galaxy Note: la serie è stata cancellata, parola di TM Roh

In realtà, il fatto che la line-up Galaxy S e la serie Note si siano fuse non è un male. Questo ci permette di avere comunque il nostro meraviglioso device con S Pen incastonata dentro il telaio e all’azienda di siaprmiare ingenti quantità di denaro che vengono quindispostate ai foldable, nuovo tema caldo della compagnia coreana. Tra l’altro, noi non vediamo l’ora di conoscere un Fold con S Pen inserita nella scocca, ma è meglio non illuderci per il momento.

Precisamente, riportiamo le parole di TM Roh in merito alla cancellazione della gamma: “Il Galaxy Note arriverà sotto forma di S Ultra ogni anno a partire da quest’anno”.

L’ultima linea ad essere arrivata sul mercato è stata la linea Note 20 nel 2020. Nel 2021 non abbiamo visto alcun modello e quest’anno invece, l’S22 Ultra, un flagship che ci è piaciuto moltissimo e che noi vi consigliamo in tutto e per tutto. È un’ammiraglia incredibile. La trovate su Amazon a soli 1029,00€.

TM Roh:“Starting from this year, Galaxy Note will appear in the form of S Ultra every year.” pic.twitter.com/TIKX85razb — Ice universe (@UniverseIce) June 30, 2022

S22 Ultra è un ottimo erede della gamma Note; ci dispiace solo non vedere il moniker “Note”, ma poco male. L’hardware sotto la scocca è di punta e il software a bordo è eccellente.

