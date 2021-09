Secondo quanto si apprende, Samsung è in testa al mercato degli smartwatch in India nel secondo trimestre del 2021: questo è quanto trapelato dalla società di ricerca IDC.

Samsung è al comando del settore degli smartwatch in India

Secondo una recente ricerca condotta dalla società di ricerche di mercato International Data Corporation (IDC), l'OEM sudcoreano è stato nominato come ” il più grande produttore di smartwatch” presente sul mercato indiano nel secondo trimestre del 2021. Secondo il Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker di IDC, Samsung ha visto una crescita delle spedizioni dell'860% anno su anno.

In una dichiarazione del sito IDC, la compagnia coreana ha affermato che la popolarità delle serie Galaxy Watch Active 2 e del Watch 3 ha aiutato l'azienda a conquistare il 41,2% del mercato nel mese di giugno 20221.

L'azienda ha anche affermato che “la società si impegna a consentire agli utenti di smartwatch di condurre uno stile di vita più sano e spera che la nuova serie Watch 4 inaugurerà una nuova generazione di prodotti facenti parte della serie Watch”.

Inoltre, un recente rapporto di Counterpoint suggerisce che l'India è stata classificata come la Nazione avente il mercato in più rapida crescita nell'ultimo trimestre per quanto concerne gli smartwatch.

Secondo il rapporto Counterpoint, Apple è risultata vincitrice nel secondo trimestre del 2021, ma la società ha assistito a un leggero calo della sua quota di mercato rispetto allo scorso anno. L'azienda cita la crescente concorrenza dei marchi cinesi come motivo del declino dell'OEM di Cupertino. Nel frattempo, Samsung ha avuto un ottimo trimestre con una crescita del 43% su base annua, mentre Garmin ha mostrato una crescita del 62% su base annua nell'ultimo trimestre.

Ricordiamo che il costruttore coreano ha recentemente annunciato la serie Galaxy Watch4, che include il Watch4 e il Watch4 Classic. La nuova serie di orologi viene fornita con il sensore bioattivo dell'azienda e con molti altri elementi. Tutti i nuovi sensori aiutano gli utenti a monitorare la pressione sanguigna, i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca irregolare e le fibrillazioni atriali.

