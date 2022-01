Samsung: gamma monitor premiata (abbondantemente) al CES 2022

Samsung Electronics ha vinto il premio Best of Innovation nella categoria Gaming al CES 2022: merito del suo monitor Odyssey Neo G8 da 32 pollici, primo modello con risoluzione 4K a 240 Hz.

I monitor Samsung fanno incetta di premi al CES 2022

La gamma monitor di Samsung ha ricevuto inoltre i riconoscimenti 2022 Honoree per tutta la line-up: l’Odyssey Ark da 55 pollici, l’Odyssey Neo G9 da 49 pollici, l’Odyssey Neo G8 da 32 pollici, l’Odyssey G8 da 34 pollici, lo Smart Monitor M8 da 32 pollici e l’High Resolution Monitor S8 da 32 pollici. Sono in tutto nove i premi che i monitor Samsung hanno ricevuto al CES di quest'anno, stabilendo un nuovo record per la gamma alla più grande fiera dell'elettronica del mondo.

Promosso dal CTA, che detiene e organizza il CES, il programma CES Innovation Awards mette in evidenza esempi di design e ingegneria in diverse categorie di prodotti di consumo. Il 2022 segna il sesto anno consecutivo in cui i monitor Samsung hanno guadagnato il CES Innovation Awards, consolidando la posizione dell'azienda come leader globale nel mercato dei monitor gaming.

Nell'iconografia appena condivisa potete osservare la lista completa dei monitor Samsung premiati in questa edizione del CES.