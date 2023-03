Samsung Galaxy Z Fold5: tutto quello che sappiamo fino ad oggi

In queste ore è emerso online un nuovo leak che ci svela quale sarà il peso del nuovo foldable di casa Samsung, il Galaxy Z Fold5. Grazie a questa indiscrezione apprendiamo anche le dimensioni del dispositivo, come sarà fatto lo schermo esterno e non solo.

Stando a quanto si apprende, sembra che l’OEM sudcoreano stia lavorando sodo per realizzare il prossimo pieghevole di punta. Unitamente al device, arriverà anche il clamshell Galaxy Z Flip5 che, secondo i rumors, sarà rivoluzionario. I suddetti terminali verranno annunciati, verosimilmente, entro la fine dell’estate, all’interno del famigerato evento Galaxy Unpacked. Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Fold4 del 2022 a soli 1769,99€ su Amazon.

In primo luogo, Ice Universe suggerisce che Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 presenteranno una nuova cerniera e una nuova tecnologia per lo schermo. Saranno entrambi certificati IPX8.

Disclose some Fold5/Flip5 specifications. I mentioned them before, but now I'm putting them together.

1. Both Fold5 and Flip5 adopt water droplet hinges and support IPX8 level waterproof.

2. The size of Fold5 is only 0.2mm different from that of Fold4, which can be almost… https://t.co/yEiPfgYQF1

— Ice universe (@UniverseIce) March 19, 2023