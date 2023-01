Samsung Galaxy Z Fold5: la piega potrebbe (quasi) sparire del tutto

Finalmente, con il nuovo Galaxy Z Fold5, Samsung potrebbe dotare il suo dispositivo di un’innovativa cerniera in grado di eliminare quasi del tutto la fastidiosa piega che si vede sul pannello.

Sappiamo che l’OEM sudcoreano è uno dei marchi leader nel mondo dei foldable; o meglio, si può dire che sia la compagnia regina del settore. I suoi dispositivi sono ottimi, ma è anche vero che sono gli unici che sono stati commercializzati globalmente. I competitor (Vivo, Honor, Xiaomi, etc) sono stati lanciati solo nel mercato interno e questo non ha permesso loro di ottenere il successo della rivale.

Samsung Galaxy Z Fold5: niente piega grazie ad una nuova cerniera

I Galaxy Z Fold e Z Flip sono telefoni unici nel loro genere, ma non sono privi di difetti. Uno fra tutti infatti, è relativo alla fastidiosa (fino ad un certo punto) piega presente sul display. Ora apprendiamo che la società sta lavorando per eliminare questo elemento dai modelli in arrivo nei prossimi mesi.

Il giornale coreano Naver infatti, ha appena riferito che Samsung vuole utilizzare una nuova cerniera definita “a goccia d’acqua” sul nuovo Galaxy Z Fold5; questa dovrebbe consentire al display di piegarsi completamente una volta steso (quindi aperto nella sua forma “tablet”). Se così fosse, il telefono non presenterebbe alcuna piega e garantirebbe una user experience di alto profilo.

D’altronde, la maggior parte di pieghe sono dovute proprio alle cerniere; una volta risolta questa criticità, il resto verrà da sé. Dal rapporto scopriamo che questo elemento poi, è chiamato anche “cerniera di tipo manubrio”; servirà perfino per aumentare la durata del pannello e renderà il dispositivo più comodo da utilizzare nell’uso quotidiano.

D’altronde ci sono rivali come Xiaomi e OPPO che hanno quasi del tutto eliminato la piega dai loro foldable; basti vedere il meraviglioso OPPO Find X2 N o lo Xiaomi Mix Fold2. Sarà un anno caldo per i pieghevoli, c’è poco da dire. Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy Z Fold4 si trova su Amazon a 1566,99€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel prezzo.

