Samsung Galaxy Z Fold5: confermata la dimensione del display

In queste ore un nuovo leak appena emerso in rete ha confermato la dimensione dello schermo esterno del futuro foldable di casa Samsung, il Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa sappiamo ad oggi?

Per quanto concerne i dispositivi pieghevoli, Samsung è ancora la regina del mercato. Presto arriverà un nuovo prodotto di punta, seguito da un clamshell premium.

Si può dire che il settore dei pieghevoli sta assistendo ad una vera e propria ondata di nuovi gadget; pensiamo al Magic Vs di Honor, all’OPPO Find N2 e all’N2 Flip, al Vivo Fold, allo Xiaomi Mix Fold2 e così via. Per quanto concerne il nuovo top di gamma sudcoreano, scopriamo che lo Z Fold5 riceverà un pannello esterno da 6,2 pollici, identico a quello del precedente modello, lo Z Fold4. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato l’insider del web Ice Universe con un post su Twitter.

A proposito, il dispositivo del 2022 si trova oggi su Amazon in super sconto a 1499,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Questo prodotto è stato rilasciato nell’agosto del 2021 e ha ricevuto un’ottima accoglienza dalla critica e dall’utenza. Il device gode di uno schermo da 6,2″, uno interno principale da 7,6″ OLED con refresh rate da 120 Hz e selfiecam UDC. Sotto la scocca vanta la presenza di un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM da 12 GB e da storage da 256 GB. Anche fotograficamente è un ottimo terminale, con lenti risolute che girano video in 4K di buon livello, anche se non si può definire propriamente un cameraphone come l’S22 Ultra o come il nuovissimo Galaxy S23 Ultra.

Il nuovo terminale approderà nel corso della prossima estate, verosimilmente in agosto.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi — Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023

Come ribadito in più occasioni, Samsung non è l’unica compagnia al mondo ad aver investito nel mondo dei foldable. Troviamo anche Huawei, Motorola, Xiaomi e tanti altri brand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.