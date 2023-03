Samsung Galaxy Z Fold5 avrà un GRANDE rivale: sarà di Google e costerà POCHISSIMO

Si dice che il primo foldable di casa Google costerà molto meno dei rivali di Samsung, il Galaxy Z Fold4 e il Flip4. Sappiamo da tempo che l’OEM di Mountain View sta lavorando al suo primo pieghevole da tantissimo tempo; abbiamo letto molti rumors a riguardo, ma oggi apprendiamo che avranno un prezzo contenuto.

L’ultima indiscrezione ci viene data dal noto insider del web Yogesh Brar. Il tipster suggerisce che avrà un costo contenuto compreso fra i 1300 e i 1500 dollari americani. Non sappiamo se arriverà anche in Europa, ma noi speriamo proprio in una risposta positiva da parte della compagnia americana. Questo implica inoltre che costerà molto meno del prezzo di listino dello Z Fold4 di Samsung, l’azienda leader del mercato nel settore dei pieghevoli.

Both the Pixel 7a and Pixel Fold will make their debut at Google I/O in May.

7a will be available in global markets by early Q3, while Fold will be launched in select regions

Pricing

Pixel Fold : $1300 – 1500

Pixel 7a : $450 – 500

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 15, 2023