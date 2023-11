Samsung Galaxy Z Fold5 5G: TUO a 1799€ con caricatore in omaggio

Se stavate aspettando il momento perfetto per mettere le mani sul nuovo smartphone pieghevole di Samsung, oggi è il vostro giorno fortunato. Il device si trova infatti ad un prezzo sensazionale grazie alle offerte folli del Black Friday presenti su Amazon. Il Galaxy Z Fold5 5G potrà essere vostro con soli 1799,00€, IVA incluse e spese di spedizione comprese, con in omaggio il pratico caricatore (originale) da muro da 25W. Cosa aspettate, dunque? Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso; il modello in questione è in colorazione “Phantom Black” e vanta 12 GB di RAM e ben 256 GB di storage su schedine UFS super veloci. Ovviamente la memoria non è non espandibile.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G su Amazon: il miglior device del momento

Questo smartphone di punta Android è un vero portento; ha due schermi ampi e risoluti, ricchi di tecnologia. Sono entrambi OLED; hanno il refresh rate variabile fino a 120 Hz, supportano l’HDR10 e perfino la S Pen. Il frame è interamente realizzato in alluminio/metallo mentre il resto del gadget è costruito con materiali di pregio. Il SoC di bordo è l’ultimo chipset premium di Qualcomm uscito sul mercato internazionale, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (già visto in ammiraglie come S23, S23+ e S23 Ultra), troviamo 12 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna (non espandibile). Come non parlarvi poi del comparto fotografico di altissimo pregio: tanti sensori eccellenti che permettono di girare video in 4K e scattare foto nitide anche al buio.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1799,00€ con in omaggio; non lasciatevelo sfuggire; a questo prezzo è un vero best buy, ma siate veloci. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.