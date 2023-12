Samsung Galaxy Z Fold5 5G: sconto del 17% su Amazon e arriva prima di Natale

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung veramente spettacolare; il meraviglioso Galaxy Z Fold5 è un prodotto “foldable”, ovvero dotato di schermo pieghevole (a libro). Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione “Phantom Black” con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non di meno, in confezione sarà presente il comodissimo caricatore da 25W da muro, piccolo, utile e pratico: non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Il terminale in questione è potentissimo, dotato di un chipset premium di Qualcomm, con uno schermo interno da 7,6″ e uno esterno da 6,2″ (entrambi AMOLED 2X), con il supporto al Dual SIM e con un sistema fotografico ereditato dai flagship della serie S. Pensate che si trova su Amazon al prezzo sensazionale di soli 1649,99€ al posto di 1999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra diventa un best buy senza paragoni e senza rivali fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: il Best Buy del giorno

Il Galaxy Z Fold5 5G non è solo uno smartphone pieghevole; è un prodotto che può fungere da più device in simultanea. Di fatto è sia un telefono di nuova generazione che un “mini tablet” (quando viene aperto), perfetto per lavorare in multitasking, per scrivere o prendere appunti (supporta la S Pen Fold Edition) e ha un comparto fotografico che lo rende un cameraphone di alto profilo. Fra le altre cose, gode del supporto alla DeX Mode, l’innovativa modalità di Samsung che trasforma il gadget in un PC in tutto e per tutto (con l’ausilio delle giuste periferiche).

Il pieghevole di Samsung viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1649,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.