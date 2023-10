Samsung Galaxy Z Fold5 5G con 300€ di sconto IMMEDIATO su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon; girovagando all’interno del noto portale di e-commerce americano infatti, ci siamo imbattuti in una promozione strepitosa. Samsung Galaxy Z Fold5 5G, nella sua iterazione Phantom Black con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito, costa solo 1859,00€ al posto di 1999,90€, spese di spedizione incluse. Questo già dovrebbe bastare per parlare di offerta incredibile, ma in realtà, se leggete bene, spuntando il coupon “TRADEIN300” avrete un ulteriore risparmio di 300€ sul valore finale. In poche parole, al checkout, prima del pagamento, andrete a sborsare solo 1559,00€. Il risparmio è veramente superlativo e ci lascia senza fiato, anche perché ci troviamo di fronte ad un prodotto uscito da neanche tre mesi sul mercato internazionale. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, anche perché avrete in omaggio anche il pratico caricatore da muro da 25W. Cosa aspettate?

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: un prodotto completissimo

Lo smartphone di Samsung si presenta come un foldable veramente completo, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile mediante microSD). ottimo il comparto fotografico con sensori di punta che girano video in 4K e che sono ereditati dalla serie Galaxy S23. I pannelli sono unità Dynamic AMOLED da 6,2″ (quello esterno) e da 7,6″ (quello interno). Questo smartphone riesce quindi a passare da una modalità classica ad una “da tablet” con una facilità estrema, presenta perfino la DeX mode e supporta la S Pen, così può diventare un business phone senza rivali.

Viene venduto e spedito da Amazon a 1559,00€ (ricordatevi di spuntare il coupon “TRADEIN300” prima del checkout. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita, e avrete in omaggio il pratico caricabatterie da muro da 25W. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.