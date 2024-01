Samsung Galaxy Z Fold5 5G: a questo prezzo è ASSURDO, pochi pezzi, correte

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale e degna di nota. L’ottimo Samsung Galaxy Z Fold5 5G si trova ad un prezzo irrisorio per ciò che vale e per quanto costa. Pensate che lo porterete a casa con soli 1410,31€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto è quello in colorazione “Phantom Black”, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Ovviamente viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano; ciò implica che si potrà usufruire dei soliti vantaggi che si hanno con il sito.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: il flagship da comprare oggi su Amazon

C’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile con tasso agevolato), oppure con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Non lasciatevelo sfuggire, dunque. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Correte a prenderlo.

Questo è un flagship in tutto e per tutto, dotato di schermo esterno ampio e risoluto e con un pannello interno generoso, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e supporto all’HDR10. Il terminale è in grado di passare agevolmente dal form factor tradizionale a quello di un “mini tablet” senza problemi. Sotto la scocca poi, batte un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con modem 5G e 12 GB di RAM al seguito. Non manca lo storage da 512 GB e c’è il supporto alla S Pen. Cosa aspettate? A soli 1410,31€ è un vero best buy; il Galaxy Z Fold5 5G è il top di gamma da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.