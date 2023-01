Samsung Galaxy Z Fold4: SCONTO PAZZO, acquistalo ADESSO su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno dei prodotti più versatili che vi sia in circolazione; si tratta di un foldable due-in-uno, capace di diventare in un nanosecondo, sia un tablet che un telefono. Di listino costerebbe quasi duemila euro, ma oggi, grazie agli sconti esagerati di Amazon, lo potrete portare a casa con soli 1566,99€ e le spese di spedizione sono anche gratuite.

Fra le altre cose, la consegna è immediata e Amazon vi donerà anche due anni di garanzia sul prodotto, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro un mese dall’acquisto e in più, si può dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Z Fold4: Best Buy, è il due-in-uno perfetto

Tra le altre cose dobbiamo segnalare che in confezione troverete il caricabatterie da muro rapido da 25W; è un pratico omaggio molto gradito che Amazon riserva ai suoi clienti.

Lo schermo esterno del Galaxy Z Fold4 è un pannello da circa 6,7″ che consente di utilizzare il device con una singola mano, ma una volta aperto, ci troviamo di fronte ad uno schermo Infinity Flex da 7,6 pollici senza notch o elementi fastidiosi. La selfiecam infatti, è posta sotto al display. È un prodotto perfino per chi lavora in multitasking e gode del supporto per la S Pen (acquistabile in separata sede).

C’è una pratica barra delle applicazioni nel software del device (One UI 5.0 basata su Android 13) che vi consente di switchare da un’app all’altra senza perdere mai il ritmo e si possono mettere sullo schermo fino a tre programmi in simultanea. Posteriormente poi, ci troviamo tre ottiche di punta: 50 Megapixel la principale, un’ultrawide frizzante ed una telelens con zoom ottico 3X e digitale 30X.

Oggi lo portate a casa con soli 1566,99€ e la consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.