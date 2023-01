Samsung Galaxy Z Fold4: prezzo da FUORICLASSE su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vogliamo suggerirvi un prodotto che, per noi, è semplicemente incredibile. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy Z Fold4 5G, il pieghevole più venduto al mondo, che si porta a casa con un prezzo favoloso: solo 1318,43€. Sì, avete letto bene. Di solito costa sui 1900€, ma adesso costa molto, molto poco. Non sappiamo se si tratta di un errore di prezzo, ma se siete interessati vi conviene sbrigarvi. Ipotizziamo che andrà a ruba. D’altronde, questo è un gadget unico nel suo genere, a nostro avviso… impagabile.

Inoltre viene spedito da Amazon, pertanto potrete godere dei due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, ma non solo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e la spedizione è celere e gratuita per tutti gli utenti.

Ma perché acquistarlo? Cosa ha di diverso rispetto ad un classico smartphone?

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Samsung Galaxy Z Fold4 5G è un telefono, un tablet, un cameraphone e molto altro ancora. Da chiuso è un dispositivo molto comodo e maneggevole anche con una mano e una volta aperto diventa un tablet da circa 8 pollici con cui prendere appunti, disegnare, scrivere, sfruttare più app in contemporanea grazie ad un multitasking evoluto di ultima generazione. E poi, come non ricordare il supporto alla S Pen (acquistabile in separata sede, magari con l’ausilio di una cover dedicata).

È oltremodo potentissimo, grazie alla presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, al modem 5G e non mancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile). Non pensateci troppo: a 1318,43€ è un Best Buy su tutta la linea; fate presto prima che vada a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.