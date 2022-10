Samsung Galaxy Z Fold4: il più versatile, oggi TUO ad un prezzo FAVOLOSO

Non prendiamoci in giro: il mercato dei foldable non è che in mano a Samsung, almeno in Occidente. In Cina abbiamo tante soluzioni intriganti che però non hanno mai visto la luce del sole oltreoceano. Ecco perché vogliamo segnalarvi oggi un’offerta che per noi ha davvero dell’incredibile. Il super top di gamma Samsung Galaxy Z Fold4, uscito poco più di un mese e mezzo fa, è già in sconto in occasione dei Prime Days su Amazon. Da 1999,00€ lo si può portare a casa con un risparmio pari al 10% sul prezzo di listino. Solo 1799,90€ e il caricatore veloce è incluso nella confezione.

Non di meno, avrete diritto alle spese di spedizione completamente gratuite, alla consegna rapida in pochissimi giorni, all’ottima assistenza del supporto tecnico di Amazon attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 06:00 a mezzanotte e alla garanzia di due anni.

Samsung Galaxy Z Fold4: il tuttofare eccellente

Chi ha avuto modo di provarlo è rimasto affascinato: è un prodotto unico, personalizzabile come pochi e che vanta soluzioni perfette per ogni scenario. Lo potete usare con una mano grazie allo schermo esterno – un po’ strettino ma funzionale – e all’occorrenza lo potete far diventare un tablet visto che dispone di uno schermo interno da circa 8″. Siete in treno e volete vedere una serie TV in streaming? Lo aprite e inizia il divertimento. That’s it. Dovete fare più operazioni in simultanea? Lui saprù sorprendervi grazie ad un multitasking di altissimo livello.

Le fotocamere sono ereditate direttamente da quelle dell’S22 e in più gli schermi sono meravigliosi. Volete la chicca definitiva? Per espandere la sua produttività c’è la comodissima S Pen – acquistabile a parte – che permette di utilizzarlo come un taccuino o una tavoletta grafica, al pari dei vecchi “Galaxy Note” o del nuovo Galaxy S22 Ultra 5G.

A 1799,90€ non potete lasciarvelo sfuggire.

