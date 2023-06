Samsung Galaxy Z Fold4: il foldable più completo, oggi ad un prezzo WOW

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e non avete limiti di budget o di altra natura, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del potentissimo e versatile foldable del colosso sudcoreano, uscito quasi un anno fa, ma che vanta ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo. Samsung Galaxy Z Fold4 5G infatti, si presenta come un’ammiraglia pieghevole di uova generazione, dotata di caratteristiche spaziali, di una scheda tecnica all’anvaguardia, con un design mozzafiato e con ben due display a bordo, uno più bello dell’altro. Citiamo perfino il supporto alla S Pen (da acquistare a parte), il comparto fotografico top e la batteria che dura tantissimo.

Grazie agli sconti di Amazon, la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna si porta a casa con soli 1599,00€ al posto di 1879,00€. Certo, capiamo bene che è un gadget alquanto costoso, ma vale ogni singolo centesimo richiesto dal produttore. Inoltre, grazie al sito di e-commerce americano, avrete tanti modi per portarvelo a casa senza dover spendere subito tutto l’importo.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: tanti vantaggi se lo comprate con Amazon

Come detto, il prezzo di 1599,00€ è sì giustificato dall’ottima bontà del prodotto, ma sappiate che ci sono diversi modi per portarsi a casa questo gioiello in comode rate. In primo luogo con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. In alternativa c’è il servizio esterno di Cofidis che permette di dividere il prezzo totale dell’articolo in micropagamenti mensili.

Con Amazon avrete accesso anche al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche, godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica e in più ci sarà anche la consegna celere e immediata con il servizio di Amazon Prime. Cosa aspettate quindi? Il vostro nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 5G vi aspetta su Amazon a 1599,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.