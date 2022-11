Samsung Galaxy Z Fold4: arriva l'edizione per videogiocatori (che non potete comprare)

Bellissima notizia per gli amanti dei videogames. Samsung ha appena lanciato la Genshin Impact Edition del suo attuale pieghevole più di successo, il Galaxy Z Fold4. Al momento questa iterazione è disponibile solo in Corea del Sud e non sappiamo se l’azienda ha intenzione di distribuirla anche all’estero. Ma cosa c’è in confezione? Diamo subito un’occhiata.

Samsung Galaxy Z Fold4 Genshin Impact Edition: com’è fatto?

Se ci fate caso (i più appassionati di voi lo sapranno sicuramente), ci sono stati molti OEM che hanno lanciato delle edizioni speciali dedicate a Genshin Impact dei propri prodotti. Questo non deve stupirvi anche perché il videogioco in questione è uno dei più popolari di sempre in tutto il pianeta.

Per celebrare quest’app dunque, Samsung ha realizzato un’edizione speciale del suo foldable più di successo. Tutta la variante ha come protagonista il celebre personaggio di “Ganyu“.

Si nota il tema blu che è predominante sulla scocca del telefono che si piega. Inoltre, questa collaborazione è stata lanciata alla Global Game Exhibition G-STAR 2022. È una manifestazione che è stata lanciata in Corea del Sud e che durerà fino a metà mese. Insieme al pieghevole, l’OEM sudcoreano ha mostrato al mondo gli auricolari Buds 2 Pro personalizzati a tema Genshin Impact. Nella scatola di vendita del device si trova una custodia trasparente e degli stickers.

Non sappiamo quanto costino ma ci aspettiamo un prezzo più alto del normale. Ad ogni modo, al di là dell’aspetto estrico, i nuovi prodotti sono identici alle controparti standard. Se arriveranno anche in Europa ve lo faremo sapere tempestivamente.

Ad ogni modo, se volete il pieghevole – nella sua iterazione più classica – sappiate che si trova in super sconto su Amazon a soli 1679,0€ al posto di 1879,00€ e il caricatore è incluso nella confezione del device. Non dimenticate che le spese di spedizione sono gratuite.

