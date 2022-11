Samsung Galaxy Z Fold4 a meno di 1500€? Sì, solo su Amazon

Quella di cui vi parliamo oggi non è una semplice offerta; è un’occasione da prendere al volo, una promozione da “leccarsi i baffi”. Il nuovo foldable di casa Samsung, il Galaxy Z Fold4 5G infatti, si trova a soli 1485,35€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. Capite bene che è un prezzo folle per un prodotto che di listino sfiora i 2000€. In più, in omaggio riceverete anche il caricatore rapido da 25W in confezione. Mica poco di questi tempi.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che è venduto e spedito da Amazon stessa, anche se si tratta di un ricondizionato in condizioni eccellenti. Fa parte del circuito Warehouse. Non mancano le spese di spedizioni rapide e veloci, vi è la possibilità di restituire il prodotto entro il 31 gennaio 2023 e gode di tutti i vantaggi che Amazon riserva agli articoli nuovi.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: l’alleato della produttività

In confezione, come detto, troverete il caricabatterie da muro Super Fast Charging da 25W per ricaricare il vostro device in pochissimo tempo. Il telefono invece è un due-in-uno fantastico. C’è un pannello ampio e generoso da 7,6 pollici Infinity Flex con selfiecam UDC al seguito; risoluzione top e refresh rate eccellente. Le cornici sono contenute e fuori c’è un display esterno con cui si può interagire normalmente. Così facendo potrete usare il prodotto come un semplice dispositivo o come un tablet.

Con la multiwindows mode si può passare da un task all’altro sfruttando l’ampia memoria RAM e la skin One UI di alto profilo. Infine, c’è il supporto per la S Pen (acquistabile a parte). Le fotocamere sono di punta e posteriormente ci sono sensori premium che girano video in 8K. A 1485,35€ non potete lasciarvelo sfuggire ma siate molto veloci. Potrebbe andare a ruba visto che è ricondizionato ma pari al nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.