Samsung Galaxy Z Fold4 5G: prezzo strepitoso con sconto dell'8% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone veramente completo, in grado di fare qualsiasi cosa. È il foldable più venduto dell’ultimo anno, un prodotto istrionico che può diventare, all’occorrenza, sia un tablet di piccole dimensioni, ma anche un computer grazie al supporto di DeX e all’ausilio delle periferiche esterne (un monitor, un mouse e una tastiera). Non di meno, grazie alla possibilità di scrittura con S Pen, avrete accesso ad un device multimediale perfetto per prendere schizzi al volo, disegnare, lavorare, postprodurre fotografie e molto altro ancora. Ci riferiamo ovviamente al Samsung Galaxy Z Fold 4 5G che su Amazon è in sconto al prezzo speciale di soli 1569,00€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati vi consigliamo di prenderlo immediatamente perché non pagherete la consegna (sarà celere e immediata, oltre che gratuita) e in più in omaggio avrete il pratico caricatore da muro da 25W.

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G: il Best Buy del giorno su Amazon

Come detto, con Amazon avrete molti vantaggi; il primo infatti, riguarda le spese di spedizione, come abbiamo visto, che sono sempre gratuite. C’è il reso (anch’esso gratis) entro un mese dall’acquisto), si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo Galaxy Z Fold 4 5G di Samsung è un prodotto completo, potentissimo, dotato di due schermi (uno interno da 7,8″ e uno esterno da oltre 6,7″) con tecnologia Dynamic AMOLED e refresh rate elevato. C’è un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. A soli 1569,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.