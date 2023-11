Samsung Galaxy Z Fold4 5G: NUOVO a meno di 975€ su Amazon, compralo ADESSO

Fermi tutti: abbiamo trovato l’offerta del giorno su Amazon. Il meraviglioso Samsung Galaxy Z Fold4 5G, il pieghevole dell’OEM sudcoreano che ha conquistato il mercato nell’ultimo anno (ricordiamo che è uscito ad agosto 2022) è oggi in vendita su Amazon ad un prezzo sensazionale: solo 973,93€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Ciò implica che si potrà usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi e che non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa. Fate presto dunque, se siete interessati: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a momenti. A questa cifra è semplicemente imperdibile quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il Best Buy del giorno

A questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché il device è nuovo. Non si era mai visto a questo costo quindi non pensateci troppo e prendetelo adesso. La colorazione in sconto è quella “Cream” e ci sono 256 GB all’interno del dispositivo (perfetti per archiviare tantissimi file, e non solo), la RAM è da 8 GB e il processore è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Non manca il modem 5G per la connettività next-gen, il modulo NFC per i pagamenti smart contactless e c’è anche il supporto alla S Pen. I due pannelli dispongono di tecnologie all’avanguardia. Quello interno, da circa 8 pollici, permette di avere un multitasking avanzatissimo, mentre quello esterno da oltre 6 pollici, permette di utilizzare al meglio il device anche da chiuso. Il multitasking sarà poi di altissimo livello grazie alla One UI di Samsung basata su Android.

Viene venduto e spedito da Amazon quindi avrete tutte le garanzie del mondo; c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e la consegna sarà celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore. A soli 973,93€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.