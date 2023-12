Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il foldable da comprare OGGI su Amazon

Clamoroso sconto quello che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Samsung Galaxy Z Fold4 5G, il pieghevole dello scorso anno del costruttore sudcoreano, si porta a casa con un prezzo speciale. Sarà vostro con 1034,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Se siete interessati, correte; il modello in questione vanta tanti GB di RAM sotto la scocca e dispone di 256 GB di spazio su memorie UFS di ultima generazione. Il processore interno invece, è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G. Dulcis in fundo, è in colorazione “green”. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra; è semplicemente un best buy senza paragoni e noi vi consigliamo di prenderlo adesso prima che sia troppo tardi. Al momento della stesura di questo articolo sono rimasti pochissimi pezzi disponibili quindi affrettatevi.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il miglior foldable del momento

Questo smartphone pieghevole è strepitoso; si può utilizzare anche “da chiuso” grazie alla presenza dello schermo AMOLED esterno che gode di tantissima tecnologia (c’è perfino la selfiecam per le videocall); quando lo si apre, diventa un “mini tablet” perfetto per la quotidianità, per vedere i contenuti in streaming, per giocare online, per lavorare (grazie ad un multitasking avanzato) e supporta perfino la S Pen, la penna capacitiva proprietaria dell’azienda (è una feature che avevamo nei tanto amati Galaxy Note di qualche anno fa).

Sotto la scocca gira un potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si può utilizzare il device per qualsiasi operazione ed è ottimo per tutto. Certo, pesa un po’ ma è un device che può fungere sia da telefono che da tablet che da PC (con l’ausilio delle giuste periferiche); il merito è della modalità DeX. Correte a prenderlo: a soli 1034,90€, il Samsung Galaxy Z Fold4 5G è da comprare immediatamente.

