Samsung Galaxy Z Fold3: molti utenti segnalano problemi al display

Sembra che molti utenti stiano segnalando diversi problemi con lo schermo del Galaxy Z Fold3 di Samsung; questo prodotto, che oramai ha quasi due anni di vita, sta creando non pochi grattacapi a diverse persone. Ma cosa succede?

Anche se la tecnologia foldable sta prendendo piede nel mondo e anche se vediamo sempre più device che si piegano in commercio, ci sono molti quesiti e dubbi che riguardano i progressi compiuti sulla robustezza dei pannelli fold nel tempo. Parliamo di unità che sono – ad ogni modo – fragili. Pensiamo alle pellicole ultrasottili OLED che aggravano i problemi. Ora è emerso che alcuni schermi del vecchio Galaxy Z Fold3 hanno iniziato a rompersi dopo un anno di garanzia. Andiamo nel dettaglio.

Samsung Galaxy Z Fold3: cosa succede con lo schermo?

Molte persone stanno segnalando sui vari forum di tecnologia che gli schermi interni dei loro dispositivi Z Fold3 si sono rotti non appena il telefono è uscito dal periodo di garanzia di un anno del produttore. Dai report inoltre, scopriamo che le unità si sono rotte senza una ragione. Alcuni utenti riportano uno schiocco quando hanno piegato il prodotto per chiuderlo, con conseguente crepa lungo la crepa al seguito.

Sappiamo che la durata di utilizzo di un foldable è variabile; chi ha contattato l’azienda, ha ricevuto un’amara sorpresa e ha scoperto che la compagnia ha chiesto ben 700/800 dollari per la riparazione del device. Capite bene che conviene comprare un nuovo telefono, magari la versione successiva, il Galaxy Z Fold4 a 1670,74€ con spese di spedizione incluse.

Molte persone stanno segnalando questi problemi anche nel forum ufficiale di Samsung. Anche il noto YouTuber Linus Tech Tips (LTT) ha mostrato come si rompe il vecchio Z Fold3 in modo inaspettato. Vale la pena sottolineare che al momento ci troviamo solo dei fronte ad una serie di reclami privi di fondamento. Non sappiamo cosa possa aver procurato la rottura. Fateci sapere se avete avuto problemi con il foldable di Samsung.

